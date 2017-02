Kinderpornoverdachte Soest langer in de cel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 17:00 uur | update: 17:26 uur

SOEST - Het voorarrest van de Soester kinderpornoverdachte is verlengd. De 49-jarige medewerker van een kinderdagverblijf moet nog minimaal dertig dagen in de cel blijven.



De man is opgepakt omdat hij kinderporno heeft. Hij is pedagogisch medewerker bij kinderopvang 't Mouwtje in Bussum. Volgens het OM hebben zijn seksvideo's en zijn werk geen verband met elkaar.



ZORGEN OUDERS

Desondanks maakten ouders van kinderen van 't Mouwtje zich al langer zorgen over de man. Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK): "Er is een aantal ouders dat gezegd heeft: Ik wil niet dat mijn kind in contact komt met deze pedagogisch medewerker. Met andere woorden ik wil niet dat deze meneer werkt op de groepen waar mijn kind zit."



De politie kwam de pedagogisch medewerker uit Soest op het spoor door een melding van Amerikaanse autoriteiten die erachter waren gekomen dat op een Dropbox-account van de man kinderporno stond.



