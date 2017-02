Israël eert oorlogshelden in De Bilt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 17:21 uur | update: 17:47 uur

Foto: Archief familie Nijburg

DE BILT - "Mijn ouders wisten heel goed dat ze hun leven te danken hadden aan mensen die hun leven hebben geriskeerd door in het verzet te gaan." Dat zegt Aviva Nijburg, die vanmiddag in De Bilt was bij een postuum eerbetoon aan drie helden uit de Tweede Wereldoorlog.



Het echtpaar Jacobus Johannes Albertus en Maria Balk-Klumper, en de heer Johannes Marinus Willem Frederik Stramrood zijn inmiddels overleden. Ze zijn in De Bilt onderscheiden door de IsraŽlische regering, omdat ze tijdens de Duitse bezetting Joden verstopten voor de Duitsers. De nabestaanden kregen uit handen van de IsraŽlische ambassadeur de erkenning 'Rechtvaardige onder de volkeren'.



BOSSEN BLOEMEN

Stramrood ving in Zeist onder meer onderduiker Jacques Nijburg op. Nijburg werd uiteindelijk toch gepakt, maar overleefde. "Daardoor besta ik", zegt zijn dochter Aviva die na de oorlog werd geboren. "Ons gezin is de familie Stramrood en de andere onderduikgezinnen altijd buitengewoon dankbaar gebleven. Ik herinner me dat we op 5 mei altijd met bossen bloemen in de auto langs al die gezinnen gingen. En zo heb ik ook een vage herinnering aan de oude heer Stramrood."



"Mijn vader vertelde dat het geweldige mensen waren. Ze waren heel idealistisch. Ik meen dat ze streng gereformeerd waren en vanuit dat geloof in het verzet gingen."



HEEL VEEL MOED

De dochter van Nijburg heeft diep ontzag voor de mensen die indertijd onderduikers hielpen. "Stel je voor hoe het is om vreemde mensen continu in huis te hebben. Daar was heel veel moed voor nodig en natuurlijk ook een beetje plaats in huis. Ze hadden het zo geregeld dat mijn vader op ťťn adres was en mijn moeder met mijn broertje van vier ergens anders."



Uiteindelijk werd Jacques Nijburg toch ontdekt. "Hij is min of meer toevallig gevonden door de nazi's, of misschien wel door de Nederlandse politie, want die heeft volop meegewerkt. Hij heeft nog geprobeerd te ontsnappen en werd neergeschoten. Hij is in een gevangeniscel gelegd, met een kogel in zijn buik en een pleister erop. Uiteindelijk is hij doodziek in kamp Westerbork aangekomen en met het laatste transport naar Auschwitz gegaan. Dat heeft hij op het nippertje overleefd. In juli 1945 is hij terug naar Nederland gekomen."



YAD VASHEM

De eretitel 'Rechtvaardige onder de volkeren' wordt gegeven aan niet-Joden, die Joden hielpen onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De toekenning gebeurt door de leiding van Yad Vashem, de IsraŽlische instelling voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust.s



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht