Vogelbescherming Zeist ongerust over ruigpootbuizerd

ZEIST - Vogels die in toendra's, aan de rand van het poolgebied, broeden en in Nederland overwinteren, hebben het hier

zwaar. Dat meldt Vogelbescherming Nederland in Zeist donderdag.



Van de 263 onderzochte vogelsoorten, zowel trekvogels als 'wintergasten', zijn er 39 op de rode lijst van bedreigde vogels neergezet. Die rode lijst van bedreigde broedvogels is voor de Zeister vereniging een belangrijk instrument bij het stellen van prioriteiten in het beleid. Op de lijst staan nu onder meer ook de paarse strandloper, ruigpootbuizerd en kuifduiker.



Dat het slechter gaat met deze soorten hangt volgens Vogelbescherming Nederland mogelijk samen met de effecten van

klimaatverandering. Ook intensieve landbouw heeft negatieve gevolgen.



"Stevige maatregelen op Europees niveau zijn nodig om de natuur in het boerenland weer een kans te geven", aldus een woordvoerder.







