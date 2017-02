Verkeer Vleuterweide snel op de schop

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 18:38 uur | update: 19:26 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De verkeerssituatie rond het winkelcentrum Vleuterweide is in de tweede helft van dit jaar verbeterd. Dat belooft wethouder Lot van Hooijdonk de Utrechtse raad.



Sinds de bouw van de wijk is de verkeerssituatie een gevaarlijke chaos en dat komt door grotendeels door de busbaan. Automobilisten en fietsers moeten die busbaan vaak oversteken, maar die kruisingen zijn onoverzichtelijk. Daarnaast vindt de wethouder dat er teveel sluipverkeer door de wijk rijdt.



MAATREGELEN

Om een einde aan de situatie te maken ligt er een plan. De busbaan wordt deels opengesteld voor ander verkeer. Daarnaast komen er twee knips om doorgaand verkeer onmogelijk te maken. Ook wordt de straat Utrechtse Heuvelrug een 30-kmzone met drempels. Verder komt er een vrijliggend fietspad.



Een klein deel van de bewoners is niet tevreden omdat zij vrezen dat hun wijk slechter bereikbaar wordt. Ondernemers zijn een stuk bozer. Zij hebben becijferd dat ze wel 20 procent van hun omzet kunnen verliezen, doordat klanten hun winkel niet meer weten te vinden.



POLITIEK

De VVD in Utrecht trekt zich het lot van de ondernemers aan. Fractievoorzitter Gillissen pleit voor een betere bewegwijzering naar het winkelcentrum, en dan het liefst een dynamisch systeem. Ook vroeg hij verkeerswethouder Lot van Hooijdonk om de twee knips als laatste in te voeren.



Het CDA wil ook graag betere borden, en vraagt wethouder Van Hooijdonk verder om alle opties open te houden om de problemen in Vleuterweide op te lossen.



Alle partijen in de raad zijn het er over eens dat er nu snel actie moet worden ondernomen; de problemen zijn al zes jaar bekend. De wethouder vertelde de gemeenteraad dat ze niet iedereen blij kan maken. Omdat ze te maken heeft met zeer veel groepen belanghebbenden zoals bewoners, winkeliers en scholen.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht