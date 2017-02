Advocaat Henk K: Geen nieuwe aangiften

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 19:10 uur | update: 19:38 uur

Foto: RTV Utrecht

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Er zijn geen nieuwe aangiften gedaan tegen Henk K. uit Bunschoten. Dat zegt zijn advocaat.



K. staat terecht op verdenking van grootschalige mishandeling en seksueel misbruik van een deel van zijn negentien kinderen. De 57-jarige zou onder meer een van zijn zoons met een draaiende kettingzaag hebben bedreigd.



Meerdere kinderen hebben tegen hem aangifte gedaan. Het OM dacht dat nog een aantal kinderen dat zou doen, maar dat is dus niet gelukt. Volgende week woensdag moet K. weer voor de rechter verschijnen.



Volgens z'n advocaat gaat het op dit moment slecht met hem. Zo wordt hij in de gevangenis belaagd omdat hij terecht staat vanwege een zedenmisdrijf en mishandeling van een aantal van zijn kinderen. "Hij kan niet in z'n eentje door de gevangenis lopen, er moet altijd een medewerker bij zijn", aldus de advocaat.



K. kwam eerder in het nieuws toen hij in 2006 weigerde zijn zoontje Cornelius met zware brandwonden naar het brandwondencentrum te brengen. In plaats daarvan behandelde hij de wonden met Boegemzalf.



