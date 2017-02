Overval bij winkel in Shoppingcenter Overvecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 20:09 uur | update: 20:46 uur

Foto: Michiel van Beers (Foto 1 van 3) Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 3) Foto: Michiel van Beers (Foto 3 van 3) ‹ ›

UTRECHT - In Utrecht is de Ulla Popken aan de Seinedreef overvallen. De overvaller is na het incident gevlucht.



De politie is met man en macht op zoek zegt een woordvoerder. Onduidelijk is of er geld is buitgemaakt.



Het personeel wordt opgevangen.



