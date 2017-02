Stichtse Vecht trots op 94-jarige stemmenteller

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 19:15 uur | update: 20:46 uur

Meneer Aelbers en burgemeester Marc Witteman. Foto: Gemeente Stichtse Vecht

STICHTSE VECHT - De 94-jarige meneer Aelbers is in Stichtse Vecht de oudste stemmenteller tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente heeft hem daarom in het zonnetje gezet.



Burgemeester Marc Witteman ging dinsdag bij hem en zijn vrouw langs met een bosje bloemen en de bevestigingsbrief die iedere stemmenteller krijgt. In totaal zijn er in Stichtse Vecht 34 stembureaus; ruim honderd vrijwilligers gaan stemmen tellen.



POLITIEKE INTERESSE

Meneer Aelbers is blij dat hij onderdeel gaat uitmaken van het proces: "Ik wil de verkiezingen weleens van dichtbij meemaken en ervaren hoe het gaat op een stembureau. Dus ik kom graag tellen."



De 94-jarige had de oproep gelezen in de krant en was meteen nieuwsgierig. Ook omdat hij iets met cijfers heeft. Volgens zijn vrouw hoeft niemand zich zorgen te maken: "Hij is heel secuur hoor!"



Burgemeester Witteman is blij dat zoveel inwoners betrokken zijn bij de verkiezingen. Dat de heer Aelbers gevoel voor cijfers heeft, komt volgens de burgemeester goed van pas. "Tellen is altijd handwerk", aldus Witteman.





