Automobilist rijdt door na ongeluk Eemnes

EEMNES - In Eemnes is auto geramd. Het ging donderdagavond mis op de bij de Wakkerendijk. Eťn van de automobilisten die bij het ongeluk betrokken was, is er vervolgens vandoor gegaan.



Waar de doorrijder vandaan kwam is niet bekend. De bestuurder reed in een donkerblauwe auto.



De geramde auto is weggesleept.















