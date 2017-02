FIOD legt beslag op Ferrari's na inval Abcoude

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 06:00 uur | update: 06:00 uur

De inbeslagname van Ferrari's. Foto: Belastingdienst (Foto 1 van 2) De polititie was ook betrokken bij het onderzoek. Foto: Belastingdienst (Foto 2 van 2) ‹ ›

ABCOUDE - De FIOD heeft in een groot witwasonderzoek vier auto's, waaronder twee Ferrari's, een motor en een boot in beslaggenomen. De opsporingsdienst doorzocht daarvoor woningen in Amsterdam, Almere, Abcoude en Lelystad. Een 55-jarige man uit Diemen is als verdachte aangehouden.



Ook werd beslag gelegd op een bankrekening en de administratie van de 55-jarige verdachte. In de woning van de man uit Diemen werden verder wapens en zakken hennep gevonden. Die zijn overgedragen aan de politie.



De FIOD was een onderzoek naar de man begonnen, omdat hij grote aankopen had gedaan zonder dat hij veel legale inkomsten zou hebben. Er wordt vermoed dat hij via de aanschaf van luxe goederen zijn criminele inkomsten heeft witgewassen.



De polititie en de douane waren ook betrokken bij het onderzoek. Defensie ondersteunde met een zoekteam, dat gespecialiseerd is in het zoeken naar en in verborgen ruimtes.











-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht