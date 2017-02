Woningbrand Amersfoort door vergeten pan op het vuur, bewoner gewond

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 05:50 uur | update: 06:27 uur

De brandsweer bij de flat in Amersfoort. Foto: AS Media

AMERSFOORT - De brandweer in Amersfoort moest donderdagnacht in actie komen, omdat de bewoner van een huis aan de Van Randwijcklaan vergeten was een pan van het vuur te halen.



Buurtbewoners alarmeerden de hulpdiensten, omdat zij vermoedden dat er een meterkast in brand stond. Maar ter plaatse bleek dat een pan op het fornuis vlam had gevat. De bewoner was in slaap gevallen en is door de brandweer uit het huis gehaald.



Omdat de man rook had ingeademd, is hij voor controle naar het Meander Medisch Centrum gebracht. Het is onbekend hoe het nu met hem gaat.



