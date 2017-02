Auto vliegt over de kop op Zuilense Ring

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 06:33 uur | update: 06:34 uur

Net na Maarsseveen raakte een vrouw de macht over het stuur kwijt. Foto: Michiel van Beers (Foto 1 van 2) De auto kwam in de middenberm terecht. Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 2) ‹ ›

MAARSSEN - Op de Zuilense Ring richting Utrecht in donderdagavond een ongeluk gebeurd. Net na de afrit Maarsseveen raakte een vrouw de macht over het stuur kwijt. Haar auto eindigde op zijn kant in de middenberm.



De vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het nu met haar gaat.



Een bergingsbedrijf heeft het voertuig weggesleept.



