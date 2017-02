"Provincie Utrecht is Europese topregio voor jongeren"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 06:39 uur | update: 06:51 uur

Foto: RTV Utrecht (Archief)

PROVINCIE UTRECHT - De provincie Utrecht is voor jongeren een fijne plek om te wonen. Dat is bepaald door het Comitť van de Regio's in Brussel, waar onze provincie is aangewezen als een van de meest jeugdvriendelijke regio's van Europa.



Utrecht staat op de derde plaats op de ranglijst van het jeugdwelzijn. Op de eerste plaats staat Londen en Noord-Holland is terug te vinden op de tweede plek.



De regio's worden getoest op onder meer opleidingsniveau, werkgelegenheid en maatschappelijke betrokkenheid van jonge inwoners.







