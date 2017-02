IJsclub Wilnis al 100 jaar "een hechte club"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 06:54 uur | update: 07:15 uur

WILNIS - IJsclub Nooit Gedacht in Wilnis is vrijdag jarig. Het is precies 100 jaar geleden dat de vereniging in het dorp werd opgericht.



Het bestuur is erg trots op de club. "We hebben het geluk dat we in die 100 jaar een hechte groep hebben weten te smeden. Dat zijn vrijwilligers en mensen die de club een warm hart toedragen en die altijd bereid zijn om, op welke tijden dan ook, zijn of haar steentje bij te dragen," zegt secretaris Tette Hofstra.



Het afgelopen jaar vierde de vereniging het jubileum uitgebreid. Zo gingen de kinderen een dag schaatsen op de Vechtsebanen in Utrecht en maakten vrijwilligers een boek van de 100-jarige clubhistorie.



Voor de trouwe leden van de club wordt er vrijdagavond nog een feestje georganiseerd.



