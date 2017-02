Nog steeds veel lege winkelpanden en kantoren in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 08:00 uur | update: 08:27 uur

In Hamershof in Leusden staan ook veel panden leeg. Foto: Google Maps

PROVINCIE UTRECHT - Op 1 januari 2016 stonden er in Nederland iets minder panden leeg dan een jaar eerder. Er waren vooral minder woningen onbezet en onder kantoren was de leegstand het grootst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Utrecht doet het vergeleken met andere provincies gemiddeld. Toch stond hier nog ruim een kwart van de kantoren leeg.



Uit het onderzoek blijkt dat het vooral moeilijk is om winkelpanden een nieuwe invulling te geven. "1 op de 7 winkels winkels stond leeg. Dat is zo'n 14 procent en dat is gelijk aan de gemiddelde leegstand van winkels in Nederland", stelt het CBS.



HAMERSHOF

De leegstand in winkelcentra was begin 2016 in onze het provincie het hoogst in Renswoude (26 procent), Lopik (25 procent), Montfoort (22 procent) en Zeist (21 procent). In onder meer IJsselstein (9 procent), Woerden (8 procent) en Bunnik (8 procent) was het percentage winkels lager dan gemiddeld.



Het Leusdense winkelcentrum Hamershof is ook een plek waar veel panden geen bestemming meer hebben, ervaart Erna de Kreek van La Maison Woonadvies. "We hebben aan de buitenkant van het winkelcentrum veel winkels die leegstaan", zegt de ondernemer, die haar winkel in het centrum binnenkort zelf ook gaat sluiten.



DIVERSITEIT

Volgens De Kreek is het centrum de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. "De diversiteit gaat uit het centrum. We hebben drie supermarkten, vijf brillenzaken, drie drogisterijen, zeven kappers en ontzettend veel kledingzaken. Je moet tegenwoordig of heel hoog in het segment zitten of heel laag. Het middensegment valt straks helemaal weg."



De Kreek zal de deuren van haar woonadviesbureau binnenkort sluiten. Ze gaat met pensioen, maar voor haar is de bruisende Hamershof ook verdwenen. "Het winkelcentrum gaat zo naar de knoppen", stelt ze.



ECONOMIE

Het CBS verwacht niet dat de Nederlandse winkelpanden allemaal snel een nieuwe bestemming zullen krijgen. "Je zou denken dat als het beter gaat met de economie er meer bedrijven bijkomen. En dat de leegstand iets zal afnemen. Maar voorlopig zien we dat nog niet terug in de cijfers", zegt een woordvoerder.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht