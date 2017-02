"Bouwvakkers zijn trots dat ze het Mondriaanhuis mogen verbouwen"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 09:09 uur | update: 11:11 uur

De verbouwing is in volle gang. Foto: RTV Utrecht, Rik Dogger (Foto 1 van 4) In het museum is werk te vinden dat geÔnspireerd is op dat van Mondriaan. Foto: RTV Utrecht, Rik Dogger (Foto 2 van 4) Het Mondriaanhuis in Amersfoort. Foto: RTV Utrecht, Rik Dogger (Foto 3 van 4) In het pand hingen eerder vooral schilderijen. Foto: RTV Utrecht, Rik Dogger (Foto 4 van 4) ‹ ›

AMERSFOORT - De verbouwing van het Amersfoortse Mondriaanhuis is in volle gang en verloopt geheel volgens schema. Dat vertelde museumdirecteur Paul Baltus vrijdagochtend in Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht. Het geboortehuis van Mondriaan wordt momenteel flink onder handen genomen om er een interactiever museum van te maken.



Baltus wil de bezoekers na de verbouwing meer kunnen vertellen over het leven van Mondriaan. "We kennen hem natuurlijk vooral van de bekende schilderijen. Maar hij was een bijzondere man met een bijzonder levensverhaal. Hij is hier in Amersfoort geboren, maar uiteindelijk via Amsterdam, Parijs en Londen in New York terechtgekomen. Hij is daardoor wereldberoemd geworden."



REMBRANDT

Volgens Baltus kiest zijn museum bewust voor een nieuwe opzet. "Het was een museum over werken die geÔnspireerd waren op Piet Mondriaan. Maar wat we nu doen is vooral hemzelf centraal zetten. Hij is na Van Gogh, Vermeer en Rembrandt de bekendste schilder van Nederland."



Het museum wordt een stuk interactiever. Zo maakt het Mondriaanhuis nu nog weinig gebruik van audiovisuele technieken, maar dat gaat veranderen. "We nemen de bezoekers via videoschermen mee naar New York. Mondriaan vluchtte daar toen vanwege de Tweede Wereldoorlog naar toe en we nemen de mensen mee in zijn hoofd", zei Baltus tegen verslaggever Robert Jan Booij.



TROTS

Volgens Baltus vinden de bouwvakkers het een eer om in het museum te mogen werken. "Ik merk het aan alle mensen die hier werken. Iedereen heeft wel een beeld bij Mondriaan van de rechte lijnen en de kleuren rood, geel en blauw. Zo langzamerhand begint iedereen er trots op te worden dat ze mogen werken in het pand waar Mondriaan is geboren"



Volgens Baltus verloopt de renovatie soepeltjes. "Het gaat elke dag anders, maar we zitten helemaal op schema. Zoals het er nu naar uitziet gaan we op 7 maart open!"



DICHT

Gedurende de verbouwing is het museum dicht. In de tussentijd wordt een deel van de collectie ondergebracht in Museum Flehite in Amersfoort.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht