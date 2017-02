OM eist opnieuw acht jaar cel tegen Bart van U.

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 09:29 uur | update: 11:16 uur

DEN HAAG/BILTHOVEN - Het is Bart van U. wel degelijk aan te rekenen dat hij Els Borst en zijn zus LoÔs heeft doodgestoken. Daarom verdient hij naast tbs met dwangverpleging ook een gevangenisstraf van acht jaar. Dat betoogde het Openbaar Ministerie vrijdagmorgen bij het hoger beroep tegen Van U. Het OM eist ook een half jaar cel voor illegaal wapenbezit.



De 40-jarige Bart Van U. werd vorig jaar veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Het OM had toen ook acht jaar cel geŽist voor doodslag, omdat moord met voorbedachte rade niet bewezen kan worden. De rechtbank in Rotterdam oordeelde echter dat Van U. in beide gevallen ontoerekeningsvatbaar was toen hij de vrouwen met tientallen messteken om het leven bracht.



GODDELIJKE OPDRACHT

Zelf zegt Van U. dat hij bij Borst handelde vanuit een goddelijke opdracht. Zijn zus moest volgens hem dood omdat ze hem zou hebben gepest. Hij betuigde spijt over zijn daden en wil niet dat mensen bang voor hem zijn. Volgens het OM kent Van U. het gebod "Gij zult niet doden" en heeft hij daarover een afweging kunnen maken.



Deskundigen van onder meer het Pieter Baan Centrum voerden deze week voor het gerechtshof in Den Haag aan dat de Rotterdammer in een chronische psychose verkeert. Het OM zegt echter dat ook het PBC vindt dat de moorden Van U. wel degelijk aan te rekenen zijn. Van U. is weliswaar sterk verminderd toerekeningsvatbaar, maar toch niet helemaal ontoerekeningsvatbaar.



FOUTEN

De advocaten-generaal die namens het Openbaar Ministerie het requisitoir voerden gingen vrijdagmorgen diep door het stof voor de fouten die het OM eerder had gemaakt. Daardoor is veel leed veroorzaakt. De verwarde Van U. was al langer bij justitie in beeld en had na de moord op Els Borst mogelijk veel eerder gevonden kunnen worden. Ook had hij toen hij Borst neerstak nog een jarenlange celstraf openstaan.



Borst stierf in 2014 in haar garage in Bilthoven. LoÔs overleed een jaar later in het huis waar ze met haar broer woonde. De familie van Van U. en de schoonzoon van Borst woonden deze week de zittingen bij. De zaak bracht pijnlijke en schokkende details aan het licht over de dood van beide vrouwen.



