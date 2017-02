Rechercheurs doen weer onderzoek bij huis brandslachtoffer Lindsey (11)

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 10:49 uur | update: 11:12 uur

Rechercheurs bij de woning in Amersfoort. Foto: AS Media (Foto 1 van 2) Het is onduidelijk wat de agenten bij het huis aan het doen zijn. Foto: AS Media (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMERSFOORT - De Amersfoortse politie doet vrijdagochtend opnieuw onderzoek in en rond de woning in de Gounodstraat, waar vorige maand een fatale brand woedde. De 11-jarige Lindsey Ngo kwam daarbij om het leven en haar oudere zus raakte gewond.



Al snel na de brand in de woning bleek dat die was aangestoken, maar het is nog altijd onduidelijk wie daar achter zit. Een paar dagen na het drama bleek dat de familie eerder doelwit was van brandstichting.



Volgens de politie zijn de rechercheurs bij het huis voor een aanvullend onderzoek in het dossier. Dat is gebruikelijk in een zaak als deze, zei een woordvoerder vrijdagochtend tegen RTV Utrecht.



Het overlijden van Lindsey maakte veel emoties los bij haar in de buurt en op haar school. Bij haar huis werden na de brand veel bloemen en knuffels neergelegd. Ook werden er kaarsjes aangestoken om Lindsey te herdenken.



