Familie Bart van U.: Eis OM is goed en evenwichtig

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 11:52 uur | update: 12:07 uur

Advocaat-generaal Jan-Willem Grimbergen eiste acht jaar cel en tbs tegen Bart van U. Foto: ANP

UTRECHT - De familie van Bart van U. staat volledig achter de eis die het OM vrijdagmorgen heeft uitgesproken. Dat staat in een korte verklaring die een woordvoerder van de familie heeft gegeven.



In de reactie op de eis staat dat de eis van acht jaar cel en tbs met dwangverpleging "goed en evenwichtig" is naar het oordeel van de familie van de verdachte. Van U. is eerder veroordeeld tot alleen tbs voor de dood van Els Borst en zijn zus Loïs. Volgens het OM hoort daar ook een gevangenisstraf bij.



De familie stelt in de verklaring dat de advocaat-generaal de eis vrijdagmorgen goed heeft onderbouwd.



