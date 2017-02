Meerderheid van gemeenteraad Oudewater wil ook binnenbad

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 12:12 uur | update: 12:14 uur

OUDEWATER - De plannen voor alleen een buitenbad in Oudewater zijn van de baan. Een meerderheid van de raad steunde donderdagavond een motie van de VVD/D66 fractie voor een overdekt zwembad in de wijk Nort Syde.



Eerder tekende de gemeente nog een convenant met Prairie State Investment voor de bouw van een openluchtzwembad dat vijf maanden per jaar open zou kunnen.



VOORDELEN

De projectontwikkelaar zou het bad willen bouwen in het gebied Statenland, maar volgens raadslid Ignace Boreel (VVD/D66) biedt een bad op Nort Syde veel meer voordelen. "Een overdekt bad, met een buitenbad en ligweide zou ook allerlei synergie effecten geven voor de sportverenigingen die daar al zitten. Er is al een kantine en dergelijke. Dus wij zijn voor een bad op die plek."



Een binnenbad waar je het hele jaar zou kunnen zwemmen kost wel meer geld dan alleen een openluchtzwembad, maar volgens Boreel komt er veel geld vrij bij de verkoop van het gebied Statenland.



Projectonwikkelaar Prairie State Investment zegt niet blij te zijn met gewijzigde koers die de gemeenteraad nu inzet. Er komt binnenkort een gesprek met de gemeente.





