"Twee drollenspuiters actief in Bunschoten-Spakenburg"

Gemarkeerde drollen in het dorp. Foto: RTV Utrecht, Rik Dogger

BUNSCHOTEN - De markering van hondendrollen in Bunschoten-Spakenburg blijft het gesprek van de dag in het dorp. RTV Bunschoten meldt namelijk vrijdagochtend dat er niet één maar zijn twee drollenspuiters actief zijn. Een van hen heeft zich gemeld bij de lokale omroep.



Eerder meldde RTV Utrecht dat een Bunschotenaar die stelselmatig hondendrollen op straat markeert de ergernis heeft gewekt van wethouder Willem Heinen. De gemeente wil dat er een eind komt aan de ludieke actie en spreekt van beschadiging van openbare eigendommen.



"ASO"

Op sommige plaatsen staat er ook "ASO" bij de drollen geschreven. Inwoner Henk Kok zegt nu tegen RTV Bunschoten dat hij dat op de weg gespoten heeft. Maar hij zegt niet de mysterieuze man of vrouw te zijn die de tientallen cirkels gezet heeft.



Het is dus nog niet bekend wie de afgelopen tijd enkele tientallen drollen in het dorp met verf heeft omcirkeld. Wel is inmiddels duidelijk dat de actievoerder daarbij watervaste verf gebruikt, die lastig te verwijderen is.



DROLLENPROBLEMATIEK

Wethouder Heinen zegt dat de drollenproblematiek hoog op zijn agenda staat, maar ziet de gemeente niet als de eerst verantwoordelijke wanneer een hond op straat poept.



De gemeente roept iedereen die hondenpoep ziet op dat te melden bij de gemeente.





