Ouwehands plaatst open brief over pandaparkeerplaatsen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 13:02 uur | update: 13:48 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

RHENEN - Ouwehands Dierenpark gaat de dialoog aan met de regio. In een paginagrote ingezonden brief in De Gelderlander legt directeur De Lange uit waarom de dierentuin extra parkeerruimte nodig heeft.



Ouwehands heeft een terrein in buurgemeente Wageningen op het oog, maar vindt veel weerstand. De tegenstanders zijn bang voor overlast en landschapsvervuiling, maar dat valt volgens de directeur wel mee.



Hoewel De Lange haast heeft, wil hij van een noodkreet niet spreken. "Het is geen alarmbrief, maar het is wel zo dat er snel een oplossing moet komen. De panda's verwachten we in het voorjaar. Dus het is geen noodkreet, maar het belang is wel aanwezig."



Ouwehands Dierenpark wijst in de Nederlands Film Festival op het feit dat veel Wageningers werken in de dierentuin en dat de komst van de panda's ook toeristen voor Wageningen oplevert.



