Nijntje-auteur Dick Bruna overleden

Dick Bruna. Foto: ANP (Foto 1 van 2) Kort na het nieuws zijn de eerste bloemen neergelegd bij een Nijntje-beeld. Foto: RTV Utrecht / Erik Veuger (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - De wereldberoemde tekenaar Dick Bruna is in zijn slaap overleden. De markante Utrechter verwierf wereldfaam als geestelijk vader van Nijntje en maakte meer dan honderd prentenboeken, duizenden boekomslagen en vele affiches, briefkaarten en tekeningen. Dick Bruna was 89 jaar oud.



Hendrik Magdalenus Bruna werd op 23 augustus 1927 geboren in Utrecht en woonde zijn hele leven in de stad waar hij ook zijn atelier had. Bruna begon al in 1940 met tekenen. Hij illustreerde onder meer de boeken uit de Zwarte Beertjes-serie.



NIJNTJE

In zijn latere carrière werd hij geestelijk vader van onder meer Eegje Egel, het hondje Snuffie, Betje Big, de beertjes Boris en Barbara en natuurlijk het konijntje Nijntje. Nijntje en haar vriendjes veroverden de wereld in bedrieglijk eenvoudig ogende tekeningen, die kenmerkend werden voor de stijl van Dick Bruna.



Bruna won met zijn prentenboeken een groot aantal prijzen, waaronder de Zilveren Griffel voor Lieve oma Pluis in 1997, de Zilveren Penseel voor Nijntje in de tent in 1996 en de Gouden Penseel voor Boris Beer in 1990. Zijn prentenboeken zijn behalve in Nederland immens populair in Japan en in vele andere landen.



UTRECHT

In het Museumkwartier in Utrecht werd in 2006 het dick bruna huis geopend. Daar zijn meer dan 1.200 van zijn werken te zien. De naam van het museum wordt zonder hoofdletters geschreven omdat Bruna die zelf in zijn werk ook liever niet gebruikte. Het dick bruna huis is inmiddels omgetoverd in het Nijntje Museum.



In 2014 werd bekend dat Bruna gestopt was met zijn werk. Daarmee kwam ook een eind aan de avonturen van Nijntje, want haar geestelijk vader wilde niet dat zijn werk door een ander werd overgenomen.





