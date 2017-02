FC Utrecht wil wat recht zetten tegen PEC Zwolle

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 14:47 uur | update: 17:28 uur

Erik ten Hag Foto: Orange Pictures

- Na de slechte tweede helft in Eindhoven doet FC Utrecht trainer Erik ten Hag een beroep op de eerzucht van zijn spelers. FC Utrecht verloor tegen PSV met 3-0, ondanks een prima eerste helft. "Weer een leermoment", volgens Ten Hag, die nu afwacht of zijn spelers de les hebben geleerd.



Sébastien Haller wil zijn voeten laten spreken. "Ik moet gewoon scoren zaterdag." De spits zit in een vormcrisis. Hij was ziek en wacht inmiddels al ruim twee maanden op een goal. Tegen PEC Zwolle was de topscorer van FC Utrecht al drie keer op rij trefzeker. "Laten we hopen dat dat ook nu weer is. Natuurlijk het liefst met een mooie omhaal, maar het belangrijkste is dat ik vertrouwen in mezelf houdt."



Nacer Barazite is een twijfelgeval voor het duel tegen PEC Zwolle. Hij ontbrak deze week vanwege griep en trainde pas vrijdag weer voor het eerst met de groep mee. Voor Wout Brama en Soufyan Amrabat komt het duel in Galgenwaard te vroeg. Brama baalt dat hij niet kans spelen tegen zijn oude club, maar ziet de zaken wel in perspectief. "Als het de Champions League finale was geweest had ik mijn enkel wel laten intapen", lacht Brama voorafgaande aan de training.



FC Utrecht - PEC Zwolle begint zaterdag om 20.45 en is live te horen op Radio M Utrecht.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht