"Utrecht is Dick Bruna veel, heel veel, dank verschuldigd"

Foto: Dick Bruna, ANP (Bewerking RTV Utrecht)

UTRECHT - "Utrecht verliest een groot ambassadeur. Wij gaan hem enorm missen." Dat zegt burgemeester Van Zanen in reactie op het overlijden van tekenaar Dick Bruna.



"Heel veel kinderen, van over de hele wereld, zijn grootgebracht met onze nijntje en de rest van de familie pluis. Utrecht is Dick Bruna veel dank verschuldigd."



RUTTE

Ook premier Rutte heeft gereageerd op de dood van de geestelijk vader van Nijntje. Hij vindt het nieuws "heel triest" en noemt Bruna een "groot man en groot kunstenaar".



Rutte noemt het werk van Bruna belangrijk Nederlands cultuurgoed. "Natuurlijk ook de grote schilders, maar dit is massacultuur. Zoveel jonge mensen hebben hiernaar gekeken en hiervan genoten."



NIJNTJE MUSEUM

Marco Grob, directeur van het Nijntje Museum, noemt het overlijden van Dick Bruna een groot verlies voor de Nederlandse vormgeving. "Maar zijn invloed zal tot ver in de 21e eeuw merkbaar zijn."



"Het Centraal Museum is er trots op dat het jong en oud kennis kan laten maken met zijn werk. Deze erfenis is universeel en blijvend."



Een uitgebreid artikel over het leven en de carrière van Bruna is hier te lezen. De Utrechter werkte bijna zijn hele leven in Utrecht.



