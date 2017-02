Portret Dick Bruna: een uniek kijkje in het leven van de tekenaar

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 14:28 uur | update: 17:01 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Dick Bruna was een geboren en getogen Utrechter. ZIjn liefde voor de stad zat diep, hij ging er nooit meer weg.



De Utrechtse tekenaar was daardoor een bekende verschijning in de binnenstand. Bruna was tot op zeer hoge leeftijd een vaste gast van café Orloff.



Het tafeltje waar hij altijd van 08.00 tot 08.10 uur zijn koffie dronk werd een waar bedevaartsoord voor Japanse fans, die hij altijd geduldig te woord stond. De afgelopen jaren verscheen de Utrechtse tekenaar amper nog in het openbaar. Zijn gezondheid was broos en uiteindelijk is hij gisteravond overleden, 89 jaar oud.



RTVUtrecht maakte een portret over Dick Bruna met mensen die hem goed gekend hebben.







-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht