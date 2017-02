13-jarige opgepakt voor zware mishandeling

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 17:22 uur | update: 18:17 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

MAARSSEN - In Maarssen is een jongen van dertien opgepakt wegens zware mishandeling. Het slachtoffer was flink toegetakeld en had vooral verwondingen in zijn gezicht.



De ruzie tussen de jongens was in de buurt van de Duivenkamp. Een agent was aan het surveilleren met een fiets en zag opeens jongens wegrennen en wegfietsen. Op hetzelfde moment zag hij tussen geparkeerde auto's de gewonde jongen liggen.



De 13-jarige verdachte is na een korte zoektocht aangehouden bij de voetbalvelden aan de Burgemeester Waverijnweg.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak.





