Groot oliespoor op wegdek Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 19:51 uur | update: 20:12 uur

Foto: AS Media (Foto 1 van 2) Foto: AS Media (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMERSFOORT - De brandweer in Amersfoort is uitgerukt om olie te verwijderen van het wegdek. Het was vrijdagavond raak op de Bosbouwweg.



Een omwonende zag het oliespoor op straat liggen en schakelde vervolgens de brandweer in. Het wegdek is schoongemaakt met een speciale vloeistof.



Hoe de grote hoeveelheid olie op de weg is gekomen, is niet duidelijk.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht