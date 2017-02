Advocatenkantoor wil proefproces rubberkorrels

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 21:40 uur | update: 22:04 uur

AMERSFOORT - Letselschadekantoor SAP in Amersfoort wil een proefproces voeren over de omstreden rubberkorrels in kunstgras.

Donderdag heeft het kantoor als eerste de gemeente Amersfoort gemaand, meldt het AD.



Als de gemeente Amersfoort niet binnen twee weken toezegt de korrels weg te halen, dan wordt de gang naar de rechter gemaakt. Raadsman Martin de Witte stelt dat alle gemeenten met kunstgrasvelden met de rubberkorrels verplicht zijn te saneren nu keer op keer de discussie over mogelijke gezondheidsgevaren oplaait.



Hij verwijst daarbij naar het zogeheten voorzorgsbeginsel in de Verklaring van Rio uit 1992 die door de Europese Unie is omarmd.



Over het gebruik van de rubberkorrels ontstond vorig jaar ophef na een uitzending van Zembla. Deskundigen legden daarin een verband tussen rubbergranulaat, dat op kunstgrasvelden ligt, en kanker. Het RIVM oordeelde later dat de stoffen die in de korrels zitten slechts in zeer lage hoeveelheden vrijkomen



