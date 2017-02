Vermiste Veroniek (3) gevonden in eigen huis

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 21:30 uur | update: 22:15 uur

AMERSFOORT - De politie in Amersfoort is druk geweest met een vermissing die achteraf niet zo urgent bleek. Rond 21:04 uur kwam er een melding van Burgenet dat er een 3-jarig meisje werd vermist.



Veroniek had een roze pyjama aan. En verder had ze blonde haren en blote voeten.



Veertien minuten na de oproep was het meisje al terecht. Ze had zich zo goed verstopt in haar eigen huis, dat het even duurde voordat haar ouders haar vonden.









