GGD's: nieuwe onrust over kunstgras jammer en onnodig

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 18 februari 2017, 07:46 uur | update: 08:28 uur

Foto: Bas Teunissen

UTRECHT - Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels is veilig. De risico's zijn zo klein dat er verantwoord kan worden gevoetbald. Dat zegt GGD GHOR, de koepelorganisatie van ggd's in een reactie op een uitzending van Zembla, eerder deze week.



In de uitzending werd gemeld dat de stoffen in de rubberkorrels misschien toch gezondheidseffecten hebben. Onderzoekers zeiden dat na tests met zebravisjes en zebravisembryo's in water waarin de

korrels hadden gelegen. Daaruit bleek dat de embryo's doodgingen en de visjes gedragsverandering vertoonden.



JAMMER

Dat onderzoek is nog lang niet ver genoeg gevorderd om uitspraken over onveiligheid te rechtvaardigen, aldus GGD GHOR. De dienst vindt het jammer dat er nu door een academische discussie mogelijk toch weer maatschappelijke onrust ontstaat, terwijl dat niet nodig is.



PROEFPROCES

Ondertussen wil letselschadekantoor SAP in Amersfoort een proefproces voeren over de omstreden rubberkorrels in kunstgras. Donderdag heeft het kantoor als eerste Amersfoort gemaand. Als de gemeente niet binnen twee weken toezegt de korrels weg te halen, dan wordt de gang naar de rechter gemaakt



