Nijntje-liedjes vanaf de Dom

zaterdag 18 februari 2017

Foto: Dick Bruna

UTRECHT - Als eerbetoon aan de overleden tekenaar Dick Bruna speelt stadsbeiaardier Malgosia Fiebig zaterdag een aantal bekende Nijntje-liedjes op het carillon van de Domtoren. Dut gebeurt om 11.00 uur. Over Bruna's wereldberoemde konijntje zijn veel liedjes gemaakt voor tv, film en musical, onder meer van de hand van Joop Stokkermans en Ivo de Wijs.



Vrijdag werd bekend dat Bruna donderdagavond op 89-jarige leeftijd is overleden. Het nieuws over de beroemde Utrechter ging daarna in rap tempo de wereld over. Onder meer in The Washington Post, The Guardian, Le Figaro en El PaŪs verschenen lovende stukken over de geestelijk vader van Nijntje.



Ook in de Duitse, Japanse, Griekse en Turkse media is uitgebreid bericht over de dood van de Utrechter.



Of het nou kranten, websites of tv-stations zijn; overal wordt de 'betoverende eenvoud' van Bruna's werk geroemd en zijn aimabele, bescheiden karakter, ondanks zijn wereldwijde succes. "Met Nijntje creŽerde hij een universum waarin geen cynisme of kwaad bestaat", schrijft het Vlaamse De Morgen, boven een artikel met de kop 'Voor altijd een jongen van 4'.



In Utrecht zijn bloemen gelegd bij het Nijntje Museum en bij het standbeeld op het Nijntje Pleintje. Ook hangt zaterdag, net als vrijdag, de stadsvlag op het Utrechtse stadhuis halfstok. Vanaf maandag liggen er condoleanceregisters in het stadhuis en het Stadskantoor.



