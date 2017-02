Gamen of filmpje pakken taboe voor verkeerleiders ProRail

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 18 februari 2017, 08:43 uur | update: 09:10 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Computerspelletjes spelen of films kijken op de eigen smartphone, tablet of laptop is voor treinverkeersleiders

voortaan taboe.



ProRail heeft de verkeersleiders een brief gestuurd waarin staat dat dergelijke activiteiten op de werkplek niet zijn toegestaan, omdat ze het werk belemmeren. ProRail bevestigt dat zaterdag na berichtgeving in De Telegraaf.



Aanleiding voor de brief is een treinongeluk in Zuid-Duitsland, waardoor een jaar geleden twaalf doden vielen en ruim tachtig mensen gewond raakten.



Gebleken is dat de treindienstleider tot vlak voor het moment van de crash spelletjes op zijn telefoon aan het spelen was. Hij is veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf.





