Velgendieven slaan weer toe: Audi op stenen in Dichterswijk

UTRECHT - Opnieuw is in Utrecht een Audi gestript. Vannacht was het raak in de Dichterswijk. In de Molenbeekstraat zetten velgendieven een Audi A3 op stenen om vervolgens alle wielen mee te nemen.



Eind januari gebeurde dit ook al een paar keer in Zuilen en in Nieuwegein. Een politiewoordvoerder kon toen geen verband ontdekken of een toename van het aantal diefstallen constateren.



Het afgelopen jaar zijn er in Midden-Nederland onder meer velgen gestolen in Utrecht, Woerden, Nieuwegein, Amersfoort en Houten. In alle gevallen werden de auto's op stapeltjes stenen teruggevonden.



