Ruzie en arrestaties Woerden live te zien op YouTube

zaterdag 18 februari 2017

Foto: 112mediautrecht

WOERDEN - De politie heeft vrijdagavond drie aanhoudingen verricht bij de Europabaan in Woerden. Aanleiding was een conflict waarbij mogelijk iemand bewapend was.



Het conflict en de arrestaties waren live te zien op YouTube, want een webcam van een nabijgelegen bedrijf legde alles vast.



Op de beelden is te zien hoe een groep mannen op straat steeds onrustiger wordt. Hierna lijkt de groep op de vlucht te slaan. Er speelt zich een achtervolging af, die wordt gevolgd door een korte duw- en trekpartij. Enkele mannen vluchten richting de woonwijk Snel en Polanen. Andere springen tijdens hun vluchtpoging voor rijdende auto's langs. En dat alles op een van de grootste en drukste kruispunten van de stad. Vervolgens komen meerdere politieagenten naar de kruising Europabaan-Noordzee.



Een 21-jarige man uit Utrecht en een 22-jarige man uit Woerden zijn aangehouden, meldt de politie. Het conflict was begonnen op de Botnische Golf. Mogelijk was ťťn verdachte gewapend. Op basis van deze informatie werd er een auto doorzocht. Een wapen vond de politie niet, maar wel inbrekersgereedschap. Een 27-jarige verdachte uit Utrecht werd hiervoor aangehouden.



De recherche zet het onderzoek voort.



