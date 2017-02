Politieheli zoekt mee naar vermiste kleuter

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 18 februari 2017, 16:59 uur | update: 17:08 uur

Foto: Politie / Frans Zuiderhoek

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - De politie heeft zaterdag in Driebergen een helikopter ingeschakeld om een vermiste kleuter op te sporen. Dat meldt de politie op Twitter.



Het jochie van 3 jaar oud was zoek geraakt in de omgeving van De Wezel. Er was al een Burgernetmelding uitgegaan voor het blonde kindje.



Het jochie was na een half uur zoeken terecht en is direct verenigd met zijn moeder.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht