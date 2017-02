Eeuwenoude Nieuwegeinse skeletresten van meerdere personen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 18 februari 2017, 19:36 uur | update: 19:39 uur

De Nieuwegeinse botten worden in Leiden onderzocht. Foto:

WOERDEN - De skeletresten die eind januari in Nieuwegein zijn gevonden, zijn afkomstig van twee of drie personen. Ook is een los bot gevonden. Ze zijn van mensen uit de Swifterbandcultuur, een nog relatief onbekend volk dat in Nederland leefde duizenden jaren voor Christus.



"De ouderdom van die resten maakt echt wel indruk", zegt archeoloog Helle Molthof over de botten die werden opgegraven op bedrijventerrein Het Klooster. "Je ziet die mensen in de klei liggen en je weet dat ze daar 6000 jaar in de bodem hebben gelegen."



Motlhof en haar collega's willen zoveel mogelijk informatie over deze personen boven water krijgen. Een paar dingen weten ze al. Zo is het waarschijnlijk dat de mensen hebben gewoond aan een riviertje in wat nu Nieuwegein is.



Maar er zijn nog veel mysteries. "De grote verrassing in deze bak met klei is dat er een losse arm ligt", zegt archeoloog Steffen Baetsen. "Dat is een beetje vreemd. Wat daar de precieze oorzaak van is, weten we nog niet."



De komende twee maanden zijn de archeologen nog druk met het blootleggen van de botten. Daarna volgt een nadere analyse.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht