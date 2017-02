Germaine de Randamie gehuldigd op veld FC Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 18 februari 2017, 20:50 uur | update: 21:34 uur

De Randamie toont haar belt aan FC Utrechtfans. Foto: FC Utrecht, Twitter (Foto 1 van 3) De Randamie met burgemeester Van Zanen. Foto: FC Utrecht, Twitter (Foto 2 van 3) Foto: FC Utrecht, Twitter (Foto 3 van 3) ‹ ›

UTRECHT - Germaine de Randamie, de Utrechtse wereldkampioen mixed martial arts (MMA), is zaterdag gehuldigd op het veld van De Galgenwaard, vlak voor de wedstrijd FC Utrecht-PEC Zwolle. De Randamie kreeg uit handen van burgemeester Jan van Zanen de Utrechtse Sportpenning en van FC Utrecht twee seizoenskaarten voor het leven.



In de Sportpenning voor De Randamie is een tekst gegraveerd. "IJzeren Oermens uit Utrecht, 's werelds beste in Mixed Martial Arts." De uitreiking was niet toevallig vlak voor de wedstrijd. De Randamie is groot fan van FC Utrecht en ze is dan ook verguld met de seizoenskaarten.



De 32-jarige politieagente in opleiding wist op 11 februari in de categorie vedergewicht tot 66 kilo als eerste Nederlandse vrouw een titel te behalen in de grootste MMA-organisatie ter wereld: het Ultimate Fighting Championship (UFC). Overigens heeft haar opponent Holly Holm protest aangetekend tegen de overwinning van De Randamie.



De Sportpenning wordt door het gemeentebestuur toegekend aan personen of verenigingen, die zich in een tak van sport bijzonder verdienstelijk voor Utrecht hebben gemaakt. Eerder kregen onder meer topzwemmer Jesse Puts, Olympisch hardloopster Dafne Schippers en oud-voetballer Humphrey Mijnals de penning.



Behalve voor Germaine de Randamie was er ook een eerbetoon van de fans van FC utrecht voor de overleden Dick Bruna, de tekenaar van nijntje.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht