FC Utrecht veel te sterk voor PEC Zwolle

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 18 februari 2017, 22:39 uur | update: 23:18 uur

Foto: FC Utrecht

UTRECHT - FC Utrecht heeft in de Galgenwaard met 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. Via een eigen goal van Bram van Polen kwam het een minuut voor rust fortuinlijk op 1-0. Na rust drukten de Domstedelingen hun overwicht uit in meer doelpunten.



Gyrano Kerk maakte vier minuten in de 2e helft de 2-0. Nacer Barazite, die wegens ziekte op de bank begonnen was, maakte in de 80e minuut na een assist van Kerk 3-0. Nicolai Brock-Madsen, net vader geworden, maakte vier minuten voor tijd 3-1.



FC Utrecht is met 37 punten uit 23 wedstrijden terug op plaats vier in de eredivisie.



