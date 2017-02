Politieachtervolging eindigt met crash in Vianen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 19 februari 2017, 08:39 uur | update: 09:21 uur

De politie was met meerdere voertuigen ter plaatse. Foto: Michiel van Beers (Foto 1 van 2) De botsing gebeurde op de Westelijke Parallelweg. Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 2) ‹ ›

VIANEN - Op de Westelijke Parallelweg in Vianen is zaterdagavond een auto gecrasht. Dat gebeurde terwijl het voertuig werd achtervolgd door de politie.



Het is onbekend waarom agenten de bestuurder dwongen om te stoppen. De politie was in ieder geval met meerdere voertuigen ter plaatse. Volgens getuigen zijn er verdachten opgepakt.



Het is onduidelijk of er bij de botsing ook gewonden zijn gevallen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht