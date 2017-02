Voertuigbranden in Baarn, Woerden en Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 19 februari 2017, 08:30 uur | update: 09:48 uur

In Baarn brandde een auto uit. Foto: Caspar Huurdeman (Foto 1 van 3) Een motot gaat in vlammen op in Woerden. Foto: Woerden TV (Foto 2 van 3) De brandweer bij een BMW-brand in Overvecht Foto: 112 Media Utrecht (Foto 3 van 3) ‹ ›

WOERDEN - In de provincie Utrecht zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee auto's uitgebrand. Rond 2.00 uur vatte een BMW vlam op de Mekongdreef in het Utrechtse Overvecht. Een uur later stond op de Geerenweg in Baarn ook een auto in brand. Een buschauffeur zag dat en belde de politie.



Ook in Woerden moest de brandweer in actie komen voor een voertuigbrand. Daar ging in de Jan de Bakkerstraat een motor in vlammen op. Ook enkele fietsen raakten zwaar beschadigd. Waarschijnlijk is hier sprake van brandstichting, meldt Woerden TV.



De oorzaak van alle branden wordt nog door de politie onderzocht.



