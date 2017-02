"Nog steeds geluidsoverlast door windpark Houten"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 19 februari 2017, 09:45 uur | update: 10:11 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

HOUTEN - De SGP in Houten maakt zich zorgen over ontwikkelingen rondom windpark Houten. Dat heeft de partij aangegeven bij het college. Omwonenden van drie windmolens zijn niet blij met de windmolen, want ze hebben veel last van lawaai.



Gesprekken met bewonersgroepen hebben nog niet geleid tot een oplossing, zegt de SGP. "De wethouder had oorspronkelijk het doel het vertrouwen van de bevolking te herstellen. Dat doel lijkt verder weg dan ooit. Belangrijkste doel van gesprekken voor de bewoners was herstel van nachtrust. Na veertien maanden moeten wij constateren dat daar nog niet aan voldaan is."



Volgens de SGP heeft de verantwoordelijk wethouder een streep onder het windmolendossier gezet, maar is er aan de overlast dus nog steeds geen einde gekomen. De partij wil daarom weten hoe het verder moet en heeft het college om een reactie gevraagd.



