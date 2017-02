Tijdelijk onderdak gezocht voor gebruikers Utrechts stadhuis

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 19 februari 2017, 09:46 uur | update: 11:30 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De gemeente Utrecht is op zoek naar een tijdelijk onderkomen voor de gebruikers van het stadhuis. Dat heeft te maken met de opknapbeurt die volgend jaar zomer op de planning staat. Waarschijnlijk kan er even niet getrouwd worden en ook is er even geen plek voor tentoonstellingen en evenementen in de hal.



De verbouwing van het stadhuis is onder meer bedoeld om het pand duurzamer te maken. Het gebouw heeft nu energielabel G en is daarmee niet erg duurzaam.



Volgens de planning moet de gemeente nog deze maand beslissen welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Als dat niet lukt, zal het groot onderhoud waarschijnlijk een jaar uitgesteld moeten worden.



