Nieuw fietspad verbindt oost- en westkant Utrechtse Heuvelrug

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 19 februari 2017, 11:00 uur | update: 11:30 uur

De opening van de het fietspad Foto: Provincie Utrecht

UTRECHTSE HEUVELRUG - De Utrechtse Heuvelrug heeft er een nieuw fietspad bij. Het "Let de Stigter fietspad" brengt de fietser van de oostkant naar het westen van de Heuvelrug. Het pad is vernoemd naar mevrouw De Stigter, die zich sterk heeft ingezet voor de ontwikkeling van het Nationale Park.



De fietsroute is een lang gekoesterde wens van onder meer de provincie en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Volgens hen is het gebied hiermee toegankelijker geworden voor de natuur- en fietsliefhebber.



Eind 2016 zijn de laatste ontbrekende paden in de fietsverbinding verbonden en is het fietspad aangesloten op het fietsknooppuntensysteem. Vrijdagmiddag was de officiŽle opening van het pad.



