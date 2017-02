Auto botst op boom in Oog in Al, twee gewonden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 19 februari 2017, 11:28 uur | update: 11:59 uur

Twee personen raakten gewond. Foto: Koen Laureij

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Oog in Al is zondagochtend een auto op een boom gebotst. Twee personen raakten daarbij gewond. Het ongeluk gebeurde op de Joseph Haydnlaan.



De twee inzittenden zijn door de brandweer uit de auto gehaald en worden door ambulancepersoneel onderzocht. Het is onduidelijk hoe het met ze gaat. Een traumaheli was onderweg, maar is inmiddels afgemeld.



De weg is afgesloten in de richting van het 24 Oktoberplein. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht