Utrecht opent vandaag condoleanceregister voor Dick Bruna

Bij een Utrechts beeld van Nijntje werden eerder al bloemen neergelegd. Foto: RTV Utrecht / Erik Veuger

UTRECHT - De gemeente Utrecht komt vandaag met een condoleanceregister voor de vorige week overleden Dick Bruna. Utrechters die hun medeleven willen betuigen kunnen registers ondertekenen op het stadhuis en op het Stadskantoor.



De gemeente liet vrijdag al weten mee te leven met de nabestaanden van Bruna. Ook hing de stadsvlag op het Utrechtse stadhuis de afgelopen dagen halfstok. Verder werden Utrechters uitgenodigd om vanaf vandaag een boodschap in een speciaal condoleanceregister achter te laten. Het Centraal Museum bood bezoekers dat al het hele weekend aan.



Volgens burgemeester van Zanen heeft Bruna veel voor zijn stad gedaan. "Heel veel kinderen, van over de hele wereld, zijn grootgebracht met onze Nijntje en de rest van de familie Pluis. Utrecht is Dick Bruna veel dank verschuldigd, hij heeft veel voor de stad en ver daarbuiten betekend."



Het overlijden van Bruna veel losgemaakt in Utrecht, maar ook in de rest van de wereld. Zo legden mensen bloemen bij het Nijntjepleintje en speelde de stadsbeiaardier bekende Nijntje-liedjes vanaf de Domtoren. In onder meer in The Washington Post, The Guardian en Le Figaro verschenen lovende stukken over Bruna.



De wereldberoemde tekenaar Bruna overleed vorige week in zijn slaap. De markante Utrechter verwierf wereldfaam als geestelijk vader van Nijntje en maakte meer dan honderd prentenboeken, duizenden boekomslagen en vele affiches, briefkaarten en tekeningen.



