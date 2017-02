Wildemansrit bij Vianen: automobilist reed 180 km/u op A2

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 19 februari 2017, 12:51 uur | update: 14:42 uur

Er was veel politie op de been zaterdagnacht. Foto: Michiel van Beers

VIANEN/NIEUWEGEIN - De automobilist die zaterdagavond crashte bij Vianen reed even daarvoor 180 kilometer per uur over de A2. De capriolen die de verdachte daarbij uithaalde waren volgens de politie levensgevaarlijk voor andere weggebruikers.



Rond 20.45 uur zagen surveillerende agenten de 44-jarige man rijden op de Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan in Vianen. Ze wilden hem voor een routinecontrole van de weg halen, maar de automobilist uit Vianen besloot gelijk om zijn snelheid te verhogen en negeerde een stopteken van de politie.



180 KILOMETER

De achtervolging voerde daarop door de wijk Hogeland over de A2 richting Amsterdam. Hij ging daarna bij Nieuwegein de snelweg weer af, om de snelweg vervolgens weer op te rijden in de richting van Maastricht. Daarbij werd een snelheid van zeker 180 kilometer per uur bereikt, meldt de politie.



Bij de afslag Vianen besloot de verdachte de weg weer te verlaten en reed hij de Westelijke Parallelweg op. Daar verloor de bestuurder de macht over het stuur. Zijn voertuig kwam tot stilstand tegen de reclameborden die rechts van de rijbaan in de berm staan.



ZIEKENHUIS

De man kon daarna worden opgepakt en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Na een medisch onderzoek werd de verdachte opgepakt. Het rijbewijs van de Vianees is in beslag genomen en hij heeft een boete gekregen.



De politie onderzoekt nog of de verdachte had gedronken.



