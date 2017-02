Familie bij benefietconcert voor overleden Bertus de Man

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 19 februari 2017, 13:46 uur | update: 14:17 uur

Tijdens het evenement treden er meerdere zangers op. Foto: RTV Utrecht

NIJKERK/GORINCHEM - Nabestaanden van Bertus de Man organiseren zondagmiddag een benefietconcert. Tijdens het evenement in een café in Gorinchem treden meerdere zangers op en wordt De Man herdacht. De opbrengst is bestemd voor een monument voor woonwagenbewoners.



De 30-jarige Nijkerker overleed vorige maand. Volgens het Openbaar Ministerie kwam dat door overmatig cocaïnegebruik, maar zijn familie zegt dat agenten grof geweld gebruikten bij de arrestatie van De Man.



Nabestaanden hebben nog steeds veel vragen over de dood van De Man en schakelden daarom eerder zelf patholoog Frank van de Goot in. Die stelde dat De Man is overleden door zowel een combinatie van overmatig cocaïne-gebruik als het tumult dat is ontstaan bij zijn aanhouding.



De familie organiseerde eerder ook al een stille tocht om De Man te herdenken.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht