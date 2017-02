Ook vandaag veel bloemen en condoleances voor Dick Bruna

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 19 februari 2017, 14:29 uur | update: 16:13 uur

Ook zaterdag legden veel mensen bloemen bij NIjntje neer. Foto: RTV Utrecht / Mark van der Wel

UTRECHT - Utrecht staat ook zondag uitgebreid stil bij de dood van Dick Bruna. Op meerdere plekken in de binnenstad zijn weer bloemen neergelegd, zoals dat vrijdag en zaterdag ook al gebeurde.



Een woordvoerder van het Centraal Museum zegt tegen RTV Utrecht dat er ook zondag belangstelling is om het condoleanceregister in het Bruna-atelier te tekenen. Belangstellenden kunnen daar vanwege het overlijden van Bruna gratis naaar binnen. "Dat wordt erg op prijs gesteld", concludeert het museum.



Er werd eerder ook een digitaal condoleanceregister geopend voor Bruna. De gemeente Utrecht stelt belangstellenden vanaf maandag in de gelegenheid om een register te tekenen op het stadhuis en in het stadskantoor.



Vrijdag werd bekend dat de wereldberoemde tekenaar in zijn slaap was overleden. Hij werd 89 jaar oud.



