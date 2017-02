Carnavalsvierder gewond na val van praalwagen in Bunnik

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 19 februari 2017, 16:27 uur | update: 16:58 uur

De politie en ambulance zijn ter plaatse. Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 2) DE politie is ter plaatse voor onderzoek Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 2) ‹ ›

BUNNIK - Bij de carnavalsoptocht in Bunnik is zondagmiddag iemand van een praalwagen gevallen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie.



Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is. De persoon was volgens de politie wel bij kennis. Een traumaheli was onderweg, maar is inmiddels afgemeld. Veel jongeren staan geėmotioneerd bij de praalwagen waar het slachtoffer vanaf is gevallen.



De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de toedracht.



