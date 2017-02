Monsternederlaag voor Magreb'90

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 19 februari 2017, 16:24 uur | update: maandag 20 februari 2017, 09:40 uur

Foto: Robert Claus/RTV Utrecht

UTRECHT - Magreb'90 heeft een flinke oorwassing gekregen van Westlandia. De Utrechtse voetballers gingen in de derde divisie met 11-2 ten onder.



Magreb'90 kwam al vroeg in de wedstrijd met tien man te staan door een directe rode kaart voor Omar Boukhari. In het duel kreeg de Utrechtse club nog wel de eerste kans op een doelpunt maar deze werd gemist.



Magreb is de hekkensluiter van de derde divisie zondag en heeft dus degradatiezorgen.



Door deze grote nederlaag gaat dit duel in de boeken als de wedstrijd met de meeste doelpunten en de grootste uitoverwinning van de derde divisie zondag.



10' Jeroen Spruijt [0-1]

12' Adnan Bajic [0-2]

31' Jessie van de Burg [0-3]

51' Remon v Bochoven [0-4]

56' Jawad Bellasan [1-4]

59' Jeroen Spruijt [1-5]

64' Marcel de Bruijn [1-6]

68' Jeroen Spruijt [1-7]

69' Jeroen Spruijt [1-8]

77' Brandon Tichem [1-9 pen.]

81' Stanley Tailor [2-9]

82' Anwar Beeldstroo [2-10]

85' Jedsel Markes [2-11 pen.]



Directe rode kaart voor Omar Boukhari vanwege een slaande beweging.



